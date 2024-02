Suzanna diz como é ser filha de Kelly key: 'Perguntam se somos irmãs'

A influenciadora digital Suzanna Freitas, 23, filha de Kelly Key, 40, aderiu a uma corrente do TikTok e relatou como é ser filha de uma mãe famosa — o vídeo soma mais de 5,7 milhões de visualizações.

O que aconteceu

No vídeo, Suzanna diz que as pessoas pedem para conhecer sua mãe e que na infância suas amigas também eram fãs da cantora. "Eu sou filha da Kelly Key e é óbvio que vão me perguntar com é ser filha dela. Eu sou filha da Kelly Key e é óbvio que vai ter alguém nas festas que eu frequento que vai falar: 'Suzanna, por favor, me leva para conhecer sua mãe?'. Eu sou filha da Kelly Key e é óbvio que, quando eu era pequena, tinha algumas amigas que eram muito fãs da minha mãe naquela época e eu levava CDs e perfumes autografados da minha mãe para as minhas amiguinhas".

Em seguida, ela explicou que já questionaram se as duas são irmãs e que já discutiu com internautas para defender a mãe. "Eu sou filha da Kelly Key e é óbvio que eu vou escutar algum comentário falando: 'Mas vocês são irmãs?'. Eu sou filha da Kelly Key e é óbvio que, quando eu era criança, e eu tinha passeios do colégio, o segurança ia comigo também, porque minha mãe tinha medo de deixar eu ir sozinha. Eu sou filha da Kelly Key e provavelmente eu já bati boca com você na época do Orkut quando você criava página para falar mal da minha mãe".

Suzanna Freitas é filha de Kelly Key do relacionamento com Latino. A influencer também chama de pai o atual marido de Kelly, o empresário Mico Freitas.