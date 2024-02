Pedro Pascal surta em discurso após vitória no SAG Awards: 'Estou bêbado'

Pedro Pascal, 48, surpreendeu a todos com o seu discurso após vencer o prêmio de Melhor Ator em Série Drama no SAG Awards 2024.

O que aconteceu

Pascal não era o favorito para vencer o prêmio. O astro de "The Last of Us" estava na disputa contra nomes como Brian Cox, Kieran Culkin e Matthew Macfadyen, de "Succession".

O ator não escondeu a surpresa ao subir no palco para receber a estatueta. "Isso está errado por vários motivos. Eu estou um pouco bêbado. Achei que pudesse ficar bêbado."

Incrédulo, Pedro Pascal surtou e quase foi às lágrimas em seu discurso. "Obrigado, HBO, por? Meu Deus, estou parecendo um tolo, mas muito obrigado. É uma honra", continuou.

O astro encerrou o discurso após agradecer a várias pessoas envolvidas na produção de "The Last of Us". Ele ainda brincou e disse não se lembrar dos nomes de seus concorrentes.

"Eu vou ter um ataque de pânico e vou sair"

Pedro Pascal