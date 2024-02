'Nossa relação é de muito amor', diz Dado Dolabella sobre filhos de Wanessa

Dado Dolabella, 43, detalhou a relação que mantém com os filhos de Wanessa Camargo, sua namorada que segue confinada no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Dado contou que mantém contato com as crianças, apesar de elas ficarem com o ex-marido e a mãe de Wanessa. "São crianças lindas, lembram os meus filhos. Aliás, sinto a falta deles, porque moram no Rio. Nossa relação, mesmo à distância, tanto com os filhos da Wanessa quanto com os meus, é de muito amor, aprendizado, respeito e amizade", disse o ator, em entrevista ao O Globo.

Ele ainda ressaltou que prefere preservar sua privacidade quando se trata da família e seu relacionamento. "Particularmente prefiro uma vida mais discreta em família na natureza e com os animais quando tenho intervalos dos projetos. Faz parte da minha personalidade ser mais empático e fazer meus movimentos pelo amor sempre, nunca pelo ódio ou julgamentos ou acusações sem fundamentos".

"A vida artística me expôs desde sempre, então não me incomoda de fato, mas também não me acostumo com as invenções e mentiras de oportunistas. E sobre meu relacionamento com a Wanessa, quanto menos a gente comenta, menos a felicidade incomoda os outros", completou.

Wanessa é mãe de João Francisco e José Marcus, frutos de seu casamento com Marcus Buaiz.