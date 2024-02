Luciana Gimenez se reúne com ex-marido para celebrar aniversário do filho

Luciana Gimenez, 54, se reuniu com o ex-marido, Marcelo de Carvalho, 62, para celebrar o aniversário do filho, Lorenzo.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a apresentadora compartilhou vídeo em que surge ao lado do empresário para comemorar a festa de 13 anos do filho do ex-casal — Gimenez e Carvalho ficaram juntos de 2006 a 2018, mas mantiveram uma relação de amizade.

Gimenez também postou declaração para o filho caçula. "Você nasceu e a primeira coisa que nós ouvimos da médica foi 'como ele é lindo'. Mal sabíamos que isso seria você para sempre! Lorenzo você nasceu tão especial, não só por seu olhos verdes penetrantes, suas covinhas adoráveis, seu sorriso encantador, sim, Lorenzo, você é tão lindo que para tudo, mas sua beleza é muito mais: sempre encantador, bem humorado, engraçado, decidido, correto, sentimental, exagerado nos sentimentos e nas lágrimas. Você é meu amor. Eu nem sei como era minha vida antes de você, meu presente, meu caçula, meu amor Lolo".

Apresentadora destacou parceria entre Lorenzo e o irmão, Lucas. "Lorenzo, você sempre foi diferente. Era tudo que eu e seu irmão precisávamos e não sabíamos! Sua relação com seu irmão enche meu coração de orgulho, amor e agradecimento ao universo por você está aqui comigo! Obrigada por existir e me dar a chance de ser sua mãe, você me ensina todos os dias com sua coragem, sua desenvoltura, sua beleza e humildade. Hoje, já percebi que estamos numa nova fase, você não é mais tão bebesucho, mas sempre vai ser meu. Te amo, te amo, te amo! Estarei aqui, por você, para sempre, até a eternidade! Feliz aniversário, meu amor".