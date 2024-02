Lucas Lima mostra seu filho com Sandy nos bastidores de peça de teatro

Na noite de sábado (24), Lucas Lima recebeu a visita do filho no bastidores de sua peça teatral, em São Paulo.

O que aconteceu

O cantor teve a visita de Theo, que foi assisti-lo atuar no teatro. Atualmente, Lima está em cartaz com o musical "Once", na capital paulista.

O filho de Sandy não ficou apenas na plateia. Ele foi até os bastidores auxiliar o pai entre uma cena e outra.

No Instagram, o famoso compartilhou registros do momento. "Eu tive um baita assistente na sessão de hoje", escreveu ele na postagem.

Essa é uma das raras aparições públicas de Theo, de 9 anos. Desde o nascimento do menino, Sandy e Lucas decidiram manter a privacidade da criança.