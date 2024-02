Letícia Colin e Michel Melamed: 'Monogâmicos, mas discutimos formatos'

Letícia Colin e Michel Melamed, casados há 8 anos, deram detalhes sobre o relacionamento em entrevista ao O Globo, afirmando que não pensam em abrir o relacionamento.

O que aconteceu

Letícia diz que não conseguiria abrir a relação: "Somos monogâmicos. Admiro, acho maneiro, mas não encaro ainda. Tem de ser bom para os dois porque, se não conduzir com cuidado, pode gerar traumas".

Michel acrescenta que gostam de pensar em formatos: "Sobre monogamia, até agora, às 14h23, do dia 2 de fevereiro, estamos nessa toada (risos). Mas nós não nos furtamos a conversar. A ouvir o que as pessoas falam e a pensar em novos formatos".

A atriz falou sobre importância do sexo no relacionamento: "Continua sendo muito importante. Para mim, não tem mais aquela ansiedade de "ter que" nem a neurose visual, comum entre as mulheres, se o corpo está assim ou assado, de como seremos percebidas. Estou achando bom o passar do tempo. Há também a descoberta da intimidade, dos carinhos, de outros prazeres e processos".