Mulher é morta pelo ex no dia do seu aniversário em shopping em AL

Valkiria Brito foi assassinada no local de trabalho Imagem: Reprodução Do UOL, em Maceió, e colaboração para o UOL, em São Paulo 25/02/2024 23h25 Um homem matou a ex-esposa a tiros, dentro de uma loja no Pátio Shopping Maceió, na capital alagoana, na noite deste domingo (25). O que aconteceu Edvaldo Benzindo da Silva, 52, entrou na loja em que Valkiria de Brito Cavalcanti, 40, trabalhava e atirou nela. Em seguida, disparou contra si próprio. Os dois morreram no local. As informações são da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas. s Vítima estava trabalhando em uma loja de cosméticos no momento do crime. Valkiria aniversariou neste domingo, conforme postagens replicadas por ela nos stories de seu perfil no Instagram, antes de ser morta. Vítima deixou três filhos. Após o crime, o shopping foi esvaziado. O IML (Instituto Médico Legal) esteve no local para recolher os corpos e a Polícia Científica também foi acionada. O caso é investigado pela Polícia Civil de Alagoas. O UOL entrou em contato com o shopping para pedir um posicionamento, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada. Em caso de violência, denuncie Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares. Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos. Centro de Valorização da Vida Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.