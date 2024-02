Mari Alexandre mostra festa de 15 anos de Záion, filho com Fábio Jr.

No sábado (24), Záion, filho caçula de Fábio Jr., comemorou seus 15 anos.

O que aconteceu

Mari Alexandre compartilhou, em sua conta no Instagram, registros do aniversário de 15 anos de Záion, seu filho com Fábio Jr. Nas fotos publicadas, Fábio Jr. não apareceu nos registros da festa.

A comemoração teve como tema o time de futebol Santos. No domingo (25), a mãe levou o filho para assistir uma partida no estádio do Morumbi.

Fábio Jr. parabenizou o herdeiro nas redes sociais. "E hoje o Zaps completa 15 anos!!! Parabéns filho, que Deus te abençoe, te proteja, te oriente e te ilumine sempre! Te amo muitão!?", escreveu ele no Instagram.