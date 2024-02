Eliezer faz alerta para fãs sobre encontros com a filha, Lua: 'Não beijem'

Na manhã de domingo (25), Eliezer mandou recado para os seguidores que pedem para beijar sua filha quando os encontra na rua.

O que aconteceu

O ex-BBB fez um pedido para os fãs que encontram com Lua, sua filha de 1 ano. "Encontrou a gente na rua? Somos super solícitos, a gente faz foto, pode brincar com a Lua, mas beijar não. Não beija a Lua", disse.

Ele ainda informou que não se deve beijar nenhum bebê que não é seu. "Aiás, não pode beijar o bebê de ninguém. Não faça isso. Acontece com frequência a pessoa 'posso beijar a Lua?'. Nem pergunta", falou.

Eliezer conta que apenas ele e Viih Tube podem beijar Lua. "Eu beijo, a Viih beija, mas ponto. Mas não se beija bebês, nem na mão, porque ela coloca a mão na boca. Vai me obrigar... Vai me colocar numa situação chata que é falar um não", explicou.