Domingão 'recria' Esquenta com filho de Regina Casé como apresentador

No domingo (25), Regina Casé, recebeu uma homenagem de aniversário de 70 anos no Domingão com Huck.

O que aconteceu

A atriz participou do quadro Linha do Tempo. Luciano Huck relembrou trabalhos marcantes da famosa, a personagem icônica Tina Pepper, da novela "Cambalacho".

O programa Esquenta também foi relembrado. Casé apresentou a atração nas tardes de domingo da Globo, de 2011 a 2017.

Huck "recriou" o Esquenta no palco do Domingão. Parte do elenco do programa prestou homenagem para Regina. Entre eles estavam Douglas Silva, Mumuzinho e Xande de Pilares.

Outra surpresa para a artista foi a presença de Roque, seu filho caçula. Ele surgiu apresentando a "versão" do Esquenta do Domingão.