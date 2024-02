Deniziane nega edredom com Matteus no BBB 24: 'Não rolou nada'

Deniziane, que foi eliminada do BBB 24 na semana passada, revelou que não teve edredom com Matteus na casa. Eles viveram um romance no reality show.

O que aconteceu

A fisioterapeuta participou do Domingão Com Huck neste domingo (25) e falou sobre seu relacionamento com Matteus no programa.

O público ficou em dúvida do que aconteceu embaixo do edredom depois que eles dividiram a cama no final de janeiro. Deniziane, no entanto, garantiu que "não rolou nada" na ocasião.

A ex-BBB também contou como começou o romance dos dois: "A nossa relação foi construída. Eu fui com muito foco de não fazer casal e eu fui muito bitolada mesmo, sabe? Coloquei uma coisa na minha cabeça e acreditava que ia resistir. Então, lutei muito contra".

Os dois foram os finalistas da primeira Prova do Líder no BBB 24, mas ela negou que o romance começou na disputa. "Naquela prova ali, eu realmente não olhei para ele com outros olhos. Foi só na amizade mesmo, mas ele é um cara muito humano, muito carinhoso e amoroso", completou.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Deniziane no Paredão? Resultado parcial Total de 4406 votos 23,88% Começar e terminar relacionamento no jogo 10,28% Ser do grupo das fadas 13,62% Cair no Paredão errado 24,40% Ter fama de planta 27,83% Não ter grandes embates Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4406 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

