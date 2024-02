'O Abismo': história real da cidade que afunda e será levada a outro lugar

Uma cidade que afunda. A história real de Kiruna, no norte da Suécia, inspirou parcialmente o filme "O Abismo", que estreou este mês na Netflix e está no topo das tramas mais assistidas.

[PODE CONTER SPOILER]

Como a série é baseada em uma história real, o texto a seguir revela alguns detalhes presentes na obra.

Mas, afinal, o que aconteceu com a cidade?

O local nasceu no início do século 20, como consequência da extração do minério de ferro. E foi essa atividade que colocou a cidade em risco décadas depois. Devido à exploração do subsolo, o chão de Kiruna ficou com rachaduras. Em 2004, a LKAB, empresa responsável pela extração de ferro, alertou a população e as autoridades que o crescimento da mina resultaria em danos estruturais ao solo, com fissuras se abrindo, e a possibilidade de abalos sísmicos.

Autoridades criaram um projeto para mover o centro de Kiruna a um novo lugar. A etapa inicial consistia em realocar o que é conhecido como centro da cidade. A previsão é que o centro afunde por completo até 2050.

O antigo centro da cidade de Kiruna; caso inspirou filme Imagem: Jonathan NACKSTRAND / AFP

Foi decidido que sua população seria deslocada por três quilômetros a leste da mina. A atividade mineira é a principal fonte de renda da região.

A maioria dos prédios será demolida e reconstruída no novo local, segundo reportagem do The New York Times. O plano prevê que a mineradora compre os antigos imóveis residenciais dos moradores.

Alguns prédios, no entanto, devem ser realmente transportados. A igreja de Kiruna, por exemplo, deve mudar de endereço. Inaugurado em 1912, o prédio da igreja da Kiruna foi eleito o mais bonito da Suécia. Feita de madeira e com cerca de 600 toneladas, ela é descrita por Lena Tjärnberg, vigária da cidade, como "a sala de estar da comunidade", e por isso não poderia ficar de fora dessa realocação.

Igreja icônica, considerada um dos edifícios mais bonitos da Suécia, também deve se mudar Imagem: Jonathan NACKSTRAND / AFP

Em 2020, Kiruna chamou atenção nos noticiários, ao ser atingida por um terremoto de magnitude 4,1. A atividade sísmica foi relacionada à atividade de extração de minério.

O tremor que atingiu o local gerou uma explosão rochosa e causou desmoronamento do chão de parte da cidade. Na época, por sorte, ninguém ficou ferido.

O filme 'O Abismo'

O Abismo: filme da Netflix está entre os mais assistidos Imagem: Divulgação/Netflix

A história real de Kiruna é diferente da do filme. O longa retrata que pessoas morreram —o que não aconteceu. O filme "O Abismo" é parcialmente inspirado no que aconteceu em Kiruna, segundo Joel Kangas, gerente de mineração da LKAB. Segundo ele, a trama se afasta em vários aspectos da realidade.