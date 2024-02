Brothers discutem atitude de Beatriz em show no BBB 24: 'Todo mundo vê'

Alguns brothers não gostaram nada da postura de Bia no show de Xande dos Pilares no BBB 24 (Globo) neste sábado (24). A sister ficou nos degraus perto do palco, e preocupou outros brothers.

O que aconteceu

No show de Xande, Beatriz ficou nos degraus do palco, por ser fã do artista. A atitude não é permitida, e pode levar a casa ao 'Tá com Nada'

Leidy pediu para Bia descer dos degraus durante o show. Ao final da apresentação, ela voltou para o mesmo lugar.

Giovanna, Michel e Raquele conversaram sobre o assunto após o show.

Giovanna "A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. (...)

Michel: "E o problema é que todo mundo vê, entendeu?"

Giovanna: "Estraga o clima, todo mundo fica preocupado. Todo mundo ficou no maior climão ali na festa. O Xande ficava voltando pra trás porque ele sabe que não pode. Ela sabe que não pode. Não é novidade pra ninguém, não"

Alguns espectadores concordam com a fala de Giovanna, e não gostaram da atitude de Bia no show.

"O programa deveria chamar a atenção de Bia, pelo amor de Deus, ela constrange os artistas, que coisa chata", disse um dos comentários. Outro ainda comparou a atitude da sister com a de sua rival, Fernanda. "Enquanto Bia quase planta bananeira para aparecer, o Xande chama a Fernanda de 'mulherão'"

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Enquete encerrada Total de 9560 votos 59,04% Rodriguinho 31,31% Fernanda 5,93% Giovanna 3,72% Michel Votar de novo Total de 9560 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

