Bella Campos revela quadro de depressão: 'Poucas pessoas do meu lado'

Bella Campos fez um desabafo no Instagram e revelou que teve um quadro depressivo no ano passado.

O que aconteceu

Ela estava isolada durante o quadro de depressão. "Poucas pessoas sabem, mas eu tive um quadro de depressão do começo ao meio do ano passado, poucas pessoas estiveram do meu lado nesse momento, eu não tinha ninguém da minha família nem tantos amigos por perto."

Alguns achavam exagero ou só que eu tava cansada de tanto trabalho, mas a verdade é que foi horrível, eu não conseguia sentir nenhum tipo de emoção, vivia em constante ansiedade, tava apática, famoso: xoxa, capenga e manca! Bella Campos

Decidiu falar agora porque está melhor. "Eu só tô falando isso aqui agora, porque isso passou, eu tirei forças do fundo do meu útero, do fundo da minha alma, de onde eu achava que nem conseguiria mais tirar e não desisti."

Quer compartilhar os momentos felizes. "Quando eu tava na m*rda ninguém nem sequer sabia, agora que to FELIZ PRA C*RALHO eu vou viver a minha vida como eu bem entender, pagar minhas contas, cuidar da minha família, fazer muito bem o meu trabalho e usufruir de todas minhas conquistas."

Bella recebeu apoio dos fãs e dos amigos. "Te entendo muito meu amor, você é uma luz de mulher!! BRILHE!!! Te amo", escreveu Preta Gil nos comentários.