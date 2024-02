BBB 24: Lucas dispara que teve embates com MC Bin Laden: 'Só fala isso'

Lucas contou para Yasmin Brunet que teve alguns embates com MC Bin Laden no BBB 24 (TV Globo) antes da formação do Paredão.

O que aconteceu

O brother disse que Rodriguinho flagrou MC Bin Laden em contradição, e o cantor não gostou disso.

Lucas: "Tive alguns embates com ele hoje. Primeiro, dele falar que se pegasse o Anjo, dava (imunidade) pra mim e pra Giovanna, falar que dava (imunidade) pra Giovanna. E pra Leidy falou que seria muito difícil, que ele ficaria em dúvida entre dar pra Leidy e pra mim. Aí ele ficou numa sinuca de bico, porque o Rodriguinho explanou e ele não esperava"

Lucas: "E lá na academia ele ficou falando: 'Ah, tô no Paredão'. E eu falei: 'Tem três semanas que você tá falando isso'. E real, não tô aguentando mais, só fala isso. (...) Eu falei: 'A única certeza que você tem de que você não vai pro Paredão é pegando Anjo ou Líder'. E ele falou: 'E também sendo falso'. Como ser falso te dá imunidade?"

