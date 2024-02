BBB 24: Bia questiona aliado sobre opção de voto como Líder: 'Muito cruel?'

Beatriz estava questionando suas opções de voto ao Paredão do BBB 24 neste domingo (25). Ela pediu uma opinião a Matteus sobre a chance de indicar Rodriguinho ao invés de Fernanda.

O que aconteceu

Em conversa com Matteus, a líder questiona se seria cruel indicar Rodriguinho direto ao Paredão na semana do aniversário do cantor. Ela disse que indicar Rodriguinho seria estratégia e indicar Fernanda seria 'mais coração'. Alane também opinou.

Beatriz: "Seria muito cruel mandar o Rodriguinho por ser aniversário dele? Porque ele é mais estratégia, Fernanda é mais coração"

Matteus: "É muito relativo. Mas (indicar) ela também é estratégia ,ela é muito inteligente"

Alane: "É muito relativo, uns podem achar que é cruel, outros não vão achar"

Beatriz: "É, pra mim ela seria mais coração pelo que ela fez comigo. Pra dar o gostinho ruim de ir pro Paredão sem chance. Porque quando ela foi emparedada ela pôde fazer a prova"

