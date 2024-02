'Vou entender se tu salvar ela', diz Alane para Bia sobre possível empate

Alane assegurou Beatriz que irá entender se a Líder salvar Isabelle caso haja um empate entre a manauara e a paraense no Paredão do BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Alane conversou com Beatriz e garantiu que compreenderia caso a Líder priorize Isabelle.

Alane: "A Bia falou que está com medo de empatar entre eu e a Isabelle. Eu não acho que a Isabelle vá, mas, se acontecer isso, eu vou entender se tu salvar ela. Por conta de tudo o que vocês viveram [na Prova de Resistência]. Só queria deixar isso claro".

Beatriz: "Eu ia falar isso com você. Vai doer na alma, mas eu prometi pra ela. E não porque eu prometi, mas pelo sofrimento que a gente teve".

Alane: "Eu entendo desde já. Não vamos mais nem voltar nesse assunto".

Beatriz: "Mas vai me doer muito, Alane".

