Pedro Pascal viraliza na internet com cena de sexo em videoclipe

Um videoclipe da cantora Sia, de quase 9 anos atrás, onde Pedro Pascal aparece em cenas de sexo, voltou a viralizar na internet.

O que aconteceu

O vídeo da música "Fire Meet Gasoline", cantado por Sia, vem recebendo milhões de visualizações no Youtube. O clipe foi lançado oficialmente em 2015.

Nas imagens, Pedro Pascal, ator das séries "The Last of Us" e "O Mandaloriano", aparece em momentos sensuais com a modelo e apresentado Heidi Klum. Na época, apesar de já ter participado de "Game of Thrones", o ator não era ainda o grande astro de Hollywood como é hoje em dia.

No videoclipe, a dupla se beija muito. Em várias posições sexuais, Pedro e Heidi aparecem em várias posições enquanto rolam na cama apenas de roupa íntima.

A modelo já falou sobre a experiência em em entrevista à MTV News: "Eu fiz o vídeo da Sia com o Pedro Pascal, ele foi uma grande estrela de Game of Thrones, o cara mais adorável, super lindo! Então não foi difícil beijá-lo. Aquele dia foi muito divertido, mas é sempre estranho quando você conhece alguém pela primeira vez e em cinco minutos você está beijando a língua daquela pessoa. Muito estranho!".