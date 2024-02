'Minhas filhas morrem de orgulho dessa mãe gostosa', diz Samara Felippo

Samara Felippo, 45, postou um carrossel de fotos curtindo uma festa com um look ousado, e na legenda já previu as críticas que receberia.

O que aconteceu

Nas fotos, ela aparece de sutiã e meia arrastão. Samara combinou o sutiã rosa com uma hot pant e um cinto largo. O look ficou completo com uma gargantilha de renda.

Samara rebateu os julgamentos sobre sua idade e maternidade. Ela citou as críticas que costuma receber, como "não tem mais idade", "tá gorda" e "não se dá o respeito".

As filhas têm orgulho da mãe. "Como é bom viver da maneira que a gente ama, né, gente? E viva a nossa liberdade de ser e somente ser. Eu quero que as minhas filhas cresçam sem precisar da aprovação de ninguém! E elas morrem de orgulho dessa gostosa dessa mãe delas!"