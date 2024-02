SAG Awards: Reunião de Meryl Streep, Anne e Blunt tem 'tropeço' e comoção

Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt se reuniram no palco do SAG Awards 2024, neste sábado (24), e fizeram a alegria dos fãs do filme "O Diabo Veste Prada".

O que aconteceu

Meryl subiu primeiro e protagonizou uma cena que deixou os internautas em dúvida: a icônica atriz tropeçou e quase caiu ao vivo no palco da premiação? Quando foi anunciada e se dirigia ao microfone, Streep parece ter tropeçado, mas soube disfarçar com elegância e muitos questionaram se teria se tratado de um "tropeço fake" ou real.

Meryl Streep subió al escenario, se tropezó y se olvidó los lentes y EL SOBRE.



Menos mal que tenía a sus dos asistentes cerca :)#SAGAwards pic.twitter.com/gyUmPatKSp -- Baini (@Lbaini) February 25, 2024

Em seguida, Streep brincou que esqueceu os óculos e o envelope com os vencedores da categoria que iria apresentar. Nesse momento, Hathaway e Blunt reviveram os papéis de assistentes de Miranda Priestley (Streep), em "O Diabo Veste Prada", e entregaram os itens à atriz.

"Meryl e Miranda são como gêmeas", disse Blut. Streep discordou e Anne reproduziu a fala icônica de Miranda no filme: 'Não, não. Isso não foi uma pergunta".

Encontro das atrizes gerou comoção nas redes sociais. O elenco principal do filme se reuniu em público 18 anos após o lançamento de "O Diabo Veste Prada".