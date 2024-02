Rodriguinho se queixa após ser colocado na mira de Bia: 'Não precisava'

Rodriguinho desabafou após ter recebido a pulseira de "na mira" da Líder Beatriz no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Na academia, o brother conversou com Leidy Elin sobre a escolha de Beatriz. Ele se mostrou inconformado, mesmo já tendo dado a mesma pulseira para Bia quando ele foi Líder..

Rodriguinho: "Não precisava, tá ligado. Porque quando eu dei a pulseira pra ela, eu falei: 'Gata, você não é meu alvo, se você quiser me devolver você pode, você tá no seu direito'. Pra mim, não tem problema, mas eu troquei ideia".

Rodriguinho: "Depois daquele dia eu brinco com ela, eu falo com ela, ela sobe pra cantar comigo, ela faz de tudo. Aí ela mandou ontem que não tem troca. Ela vai ver agora o que é não ter troca. Se ter troca é eu ficar lá puxando o saco dela, então a gente não tem mesmo. Mas eu converso com ela".

