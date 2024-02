Em cena decisiva, Egídio é pego no flagra pela esposa em ato obsceno

No capítulo deste sábado (24), Egídio decide apresentar a Tião Galinha uma proposta de trabalho, visando manter o afastamento deste em relação a Joana. Enquanto isso, Venâncio expressa seu repúdio à ideia de Buba adotar o filho de Teca.

As complicações se intensificam quando Norberto revela sentir saudades de Jacutinga. Em busca de informações sobre Damião, José Inocêncio procura Norberto. Em paralelo, Venâncio aborda Eliana, indagando sobre seus desejos para prosseguirem com os trâmites do divórcio.

Em outra frente, Buba é solicitada por Venâncio a tomar a decisão de mandar Teca embora de casa. O clímax se instaura quando Dona Patroa flagra Egídio em um momento peculiar, cheirando um vestido de Joana.

Sobre a novela

O enredo gira em torno de José Inocêncio, um fazendeiro na zona cacaueira de Ilhéus, Bahia. Após perder a esposa durante o parto de seu filho mais novo, João Pedro, Inocêncio alimenta um sentimento de ódio em relação ao herdeiro.

A situação se complica ainda mais quando ele se casa com Mariana, ex-namorada de João Pedro, que trocou o filho pelo pai.