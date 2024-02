Preta Gil posa de biquíni e aproveita dia de sol no Rio de Janeiro

Na manhã de hoje, Preta Gil mostrou que aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado na piscina, e mostrou o look escolhido para a ocasião.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a artista posou usando um biquíni preto combinando com a parte de baixo com bolinhas pretas.

Para completar o visual, ela ainda apostou em um boné e uma saída de praia estampada colorida.

A cantora falou sobre seus planos para o dia: "Sol no Rio de Janeiro. Eu vou para a piscina passar o dia lá. Bom sábado para vocês".