Lucas e Rodriguinho criticam comportamento de Bin Laden no BBB: 'Tem medo'

Lucas Henrique e Rodriguinho se reuniram na academia na manhã deste sábado (24) para falar sobre o comportamento de MC Bin Laden no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu?

Lucas apontou que Bin Laden pode se prejudicar no jogo por tomar decisões precipitadas. Ele citou que o comportamento do funkeiro em relação aos outros participantes do jogo não está correto.

O professor citou que Bin Laden tem tentado ler a linguagem corporal dos oponentes, mas não tem sido assertivo. Segundo Lucas, ele errou ao dizer que um grupo no programa estava falando sobre assuntos sérios, quando na realidade estavam brincando. "Eles estavam fazendo trava-línguas, sabe?".

Rodriguinho concordou com Lucas. Ele ainda citou a crítica que Bin fez a Wanessa Camargo quando a cantora disse que não gosta de funk. "Ele fica se diminuindo", disse o pagodeiro.

Lucas disse que chegou a aconselhar Bin Laden. "Eu disse para ele: se você tem medo de ser cancelado, voce tem que mudar". Rodriguinho reforçou que Wanessa também tem o mesmo medo. "Eu não tenho medo de ser cancelado. Não tenho medo das pessoas estarem me odiando lá fora", afirmou o pagodeiro.

