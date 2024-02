Ivete Sangalo recebe alta e deixa hospital após quadro de pneumonia

Ivete Sangalo, 51, recebeu alta e deixou o hospital na manhã deste sábado (24) após ser internada com um quadro de pneumonia.

O que aconteceu

A cantora revelou nas redes sociais que está em casa após deixar o hospital. A assessoria da artista já havia adiantado que ela poderia receber alta em breve.

Em vídeo publicado em seu Instagram, Ivete comemorou o fato de estar recuperada da doença. Meus amores, já em casa! Obrigada por tantas mensagens de amor e de carinho. Suas orações chegaram e me fortaleceram. Obrigada!", escreveu.

Vários artistas celebram a alta da cantora. "Graças a Deus. Agora é dengo, repouso e comida boa", escreveu a atriz Fabiana Karla; "Nosso mundo está mais colorido agora", acrescentou o ator Julio Rocha; "Amém", comemoraram a também atriz Juliana Paiva e a apresentadora Astrid Fontenelle.

Ivete foi internada com pneumonia após realizar uma maratona de shows no Carnaval de Salvador. Apesar do problema, ela tranquilizou os fãs e disse que acabou ficando doente assim como vários foliões após o feriado.