Grazi Massafera posta foto de topless e recebe elogios: 'Deusa'

Na noite de sábado (24), Grazi Massafera compartilhou fotos de topless em sua conta no Instagram.

O que aconteceu

A atriz postou um álbum com algumas imagens em suas redes sociais. "E Do nada. Mas aproveitando pra dar um boa noite", escreveu na leganda.

Grazi posou de topless. Tomando banho de sol, a famosa aparece apenas de chapéu e a parte de baixo do biquíni.

Nos comentários da postagem, a loira foi muito elogiada. "Deusa", escreveu uma fã. "Linda e gata e maravilhosa e diva", elogiou outra. "Lindeza" disse uma terceira.

Alguns internautas brincaram com Cauã Reymond, ex-marido de Massafera. Um dos seguidores de Grazi marcou o ator na postagem. Outro comentou com um gif do famoso.