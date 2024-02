Dona Patroa aceita pedido inusitado de Egídio durante sexo em 'Renascer'

Nos próximos capítulos de "Renascer (Globo), Egídio (Vladimir Brichta) faz pedido inusitado para Dona Patroa (Camila Morgado) durante sexo.

O vilão rouba um vestido de Joana (Alice Carvalho) do varal e leva para sua casa. "O que eu não daria pra sentir esse cheiro no suor do teu corpo, Joaninha", diz ele sozinho.

Egídio é flagrado pela esposa e mente que o vestido é dela. "Como é que você não lembra? Eu gostava tanto de te ver nesse vestido... E você quase nunca mais usou... Veste, vai? Veste... pra eu lhe vê, minha potranca", pede.

Dona Patroa aceita usar a peça de roupa sem saber que é de outra mulher. "Tá certo... eu visto!", fala.

Os dois começam a se beijar. "Parece que tá com o diabo no corpo!", afirma a mulher.

Durante o sexo, o filho de Coronel Firmino (Enrique Diaz) fala o nome de Joana. "E eu tô! Eu tô minha Joaninha, eu tô!", diz. "Minha o quê?!", se espanta Iolanda.

Egídio (Vladimir Brichta) e Dona Patroa (Camila Morgado) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.