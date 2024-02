Edu Guedes manda recado para Ana Hickmann em programa de TV da Band

Edu Guedes, 49, mandou recado para Ana Hickmann, 42, durante seu programa "The Chef", na Band, nesta sexta-feira (23).

O que aconteceu

Após exibir uma publicidade estrelada por Hickmann na atração, Guedes aproveitou e mandou um beijo para a apresentadora. "Vou aproveitar e mandar um beijo para Aninha, que gravou esse comercial".

Rumores de um suposto caso entre Ana e Edu surgiram desde o fim do casamento dela com o empresário Alexandre Correa. Entretanto, os dois têm negado enfaticamente que haja romance entre eles. "O relacionamento que nós temos é uma amizade de 20 anos", afirmou Guedes ao colunista de Splash Lucas Pasin.

Queixa-crime

No fim de janeiro, Edu Guedes protocolou uma queixa-crime contra Alexandre Correa. O artista afirma ter sido vítima de difamação. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Alexandre Correa afirmou que "tá na cara que existe um romance" entre Ana Hickmann e o apresentador, e disse ter recebido a informação de que o relacionamento é anterior ao término de seu relacionamento, em novembro de 2023.

Alexandre Correa diz que não retirará suas afirmações. "Eu reafirmo: no meu entendimento, há anterioridade dessa relação ao dia 11/11 [data em que Ana Hickmann registrou o boletim de ocorrência contra Alexandre Correa por agressão]. Ana e Edu Guedes já se relacionam há algum tempo, há uma série de fatores que me dão indicativos claros disso, e eu não retiro o que eu disse. Gostem eles ou não, eu não retiro o que eu disse", diz Alexandre em áudio encaminhado por seu advogado a Splash.

Recentemente, Guedes protocolou outra ação contra Correa por mentiras e difamações — este processo se soma à queixa-crime feita no fim de janeiro pelo apresentador.

Defesa de Edu afirma que Correa tem feito declarações com o intuito de "difamar a honra" do apresentador. "Edu Guedes não é somente uma marca com quase 30 anos de trajetória, Edu Guedes é um ser humano, profissional, pai, filho, etc. Esse caos midiático desagrada tanto à marca como a pessoa do Edu. Essa ação indenizatória visa estancar essa disseminação de ódio, difamação e linchamento público que vem ocorrendo".