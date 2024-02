Carolina Dieckmann explica fala sobre morte da mãe: 'Maldade humana'

Carolina Dieckmann usou as redes sociais para explicar a declaração feita no videocast Desculpa Alguma Coisa, do UOL, de que sofreu mais com a separação de Marcos Frota do que com a morte da mãe.

Na separação, sentiu a dor da culpa. "Quando eu falei para a Tati daquela tristeza, era no sentido de comparar uma tristeza com culpa e uma tristeza sem culpa. É óbvio que perder uma mãe, você que perdeu sabe o que eu tô falando, é uma dor quase inexplicável. Mas eu não podia fazer nada."

Durante muito tempo eu sofri muito por me sentir responsável por tudo o que o meu filho sofreu (...). Eu, por ter tomado a decisão, me senti culpada pelo sofrimento até do Marcos. Para mim eu era uma causadora. Até eu metabolizar aquilo, entender que eu fiz algo que era impossível eu não ter feito, eu sofri muito. Carolina Dieckmann

Quando a mãe morreu, a tristeza foi diferente. "Eu comparei o sofrimento da minha primeira separação com a morte da minha mãe porque a minha mãe um dia não acordou. Ela morreu, eu não tive culpa e não tinha como eu fazer nada. Não tinha como salvar, eu fiquei sabendo no dia seguinte. Obviamente eu sofri muito e sofro até hoje, mas é um sofrimento em cima de algo imponderável, não dá pra mudar."

O público especulou sobre a relação de Carol com a mãe. "As pessoas até começaram a falar que talvez eu não tenha sofrido porque a minha mãe era má. Nunca houve isso, minha mãe era incrível, mas a maldade humana é tão grande que até nisso as pessoas chegam. A minha mãe era uma mulher muito boa, muito incrível. E ela morreu."

Decidiu se explicar após receber ataques. "Nunca eu achei que de uma entrevista tão sincera, tão peito aberto, tão honesta, eu teria que vir aqui explicar nada. Eu só vim aqui explicar porque ler que eu não senti a morte da minha mãe foi muito duro para mim. Sem drama. Às vezes a pessoa escreve e não sabe o quanto ela está machucando a outra. Por que essa pessoa me machucou, o que eu fiz para ela falar uma coisa tão dura? Até quando a gente vai continuar vindo na internet falar qualquer coisa, machucar as pessoas à toa?"