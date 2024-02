Belo 'reclama' de 70 ovos diários de Gracyanne, e Mion diz que 'come igual'

Na tarde de sábado (24), Belo participou do Caldeirão com Mion e comentou sobre a quantidade de ovos comidos por Gracyanne Barbosa.

O que aconteceu

O cantor recebeu perguntas de crianças que enviaram vídeos para o programa. Um dos questionamentos foi sobre o número de ovos com os quais a esposa do famoso se alimenta diariamente. "Tio Belo, você não acha que a Gracyanne come ovo demais?, perguntou Dyanna, de 7 anos.

Belo concorda com a menina. "Muita coisa", respondeu.

O apresentador revelou que come a mesma quantidade de ovos que Gracyanne. "Eu como aproximadamente igual a Gracyanne. Mas eu nunca tinha parada para contar", disse.

O cantor confessou que a esposa come 70 ovos a cada dia. "Por dia eu acho que tá a média é de 70 ovos, quase 2 mil por mês", falou. "É uma loucura tem que investir em uma granja", brincou Mion.