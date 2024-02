Davi aconselha Bia sobre Fernanda: 'Não é hora de humilhar ela'

Em conversa com a Líder Beatriz no BBB 24 (Globo), Davi aconselhou a sister sobre o embate com Fernanda na casa.

O que aconteceu

No papo, Davi lembrou da rixa de Bia e Fernanda: ele afirmou que a Líder da semana precisa aproveitar o momento para se posicionar ao invés de humilhar Fernanda.

O motorista pontuou: "Se você foi para o Paredão tendo ela como Líder e não saiu, o Brasil te deu uma chance de se posicionar. O Brasil teve interesse nas suas falas, no que você diz."

Ele ainda relembrou a treta das duas no Sincerão: "Quando ela falou que você não ganha, aqui foi um sintoma de humilhação. Agora não é sobre humilhar ela, é saber colocar ela no lugar. Com toda humildade, paciência, sabedoria."

É o momento de observar seus alvos e começar a trabalhar em cima disso. No fundo, você já tem uma pessoa certa para colocar [no Paredão], só que está querendo saber opiniões. Mas, às vezes, tem que ter o equilíbrio do coração e razão, e nesse momento entra esse equilíbrio. Davi

