Michel vence 3ª Prova do Anjo consecutiva no BBB 24 e está imune

Michel venceu a Prova do Anjo do BBB 24 (Globo) disputada neste sábado (24). Ele está imune e durante a formação do próximo Paredão, que acontece domingo (25), poderá imunizar outro participante. Essa é a terceira disputa pelo colar do Anjo seguida que o brother ganha.

Como foi a Prova do Anjo

A dinâmica é de habilidade. Inicialmente os participantes foram sorteados para participar, e cinco ficaram de fora: Raquele. Isabelle, Alane, Lucas e Davi. Disputaram a Prova: Giovanna, Wanessa, Michel, Yasmin, Matteus, Leidy, Pitel, Rodriguinho, Fernanda e MC Bin Laden.

Os participantes precisavam recolher seis cards que estavam dispostos dentro de um labirinto. Como obstáculo, haviam armários no circuito que, se abertos, acrescem 10 segundos a mais no tempo do brother.

No final, a produção do BBB somava o tempo que o participante percorreu o labirinto, com o acréscimo das portas erradas que foram abertas. Michel terminou em menos de dois minutos, e venceu a Prova do Anjo.

Antes de começar a disputa, Tadeu explicou para a casa sobre os poderes do Anjo. O vencedor está imune na semana, e vai poder indicar alguém direto ao Paredão.

