Ator de 'Renascer' conquistou papel após entregar comida na Globo

O ator José Duboc foi descoberto após entregar comida nos Estúdios Globo. Ele interpreta Du em Renascer, novela das 21h da emissora e remake do folhetim que fez sucesso em 1993. Na trama, ele é o líder de um grupo de jovens que vive em situação de rua. Apaixonado por Tec (Livia Silvia), ele vive um grande amor com a menina, mas se desespera ao saber que ela está grávida.

Na antiga versão da novela, Du era apenas mencionado, mas o autor Bruno Luperi, neto do dramaturgo Benedito Ruy Barbosa — que escreveu a primeira versão —, resolveu aumentar a história do jovem, buscando um ator para dar vida ao garoto. Duboc deu sorte de estar no lugar certo na hora certa.

De acordo com o Gshow, o artista é de Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro, e trabalhava como entregador para um restaurante. Um dia, ele levou um pedido aos Estúdios Globo feito pela produtora de elenco Marcella Bergamo, que olhou o rapaz e pediu para tirar uma foto.

"Ela me botou em um canto da parede, tirou uma foto minha e disse: 'A gente vai conversando'. Os dias foram passando, quando o Matheus Lelis (produtor de elenco) me ligou. Fui correndo pra casa e li que era o convite para fazer o teste de Renascer", contou Duboc.

Já Marcella explicou que, depois disso, o jovem mandou uma audição em vídeo e foi cadastrado no banco de atores da TV Globo. "Apresentamos para a direção artística. O Gustavo (Fernandez) amou o teste dele e aprovou o José para o personagem Du. No dia que a gente foi dar a notícia para ele foi uma comoção geral no restaurante, as pessoas que trabalham com ele se emocionaram muito porque não esperavam", disse ao portal.

Duboc ainda contou que não tinha intenção de ser ator e que nunca tinha feito teatro, mas que agora vai seguir na carreira. "Já estou com uma agenciadora, fazendo cursos, possíveis testes... Então, já mirei nessa carreira. Vou seguir isso", disse.