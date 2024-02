Bárbara Evans descobre motivo pelo qual filho chorou por 4 dias

No sábado (24), Bárbara Evans contou, em sua conta no Instagram, que descobriu o motivo do choro de um dos seus filhos por 4 dias.

O que aconteceu

A famosa revelou que Álvaro, um de seus bebês gêmeos de 3 meses, estava com problema no ouvido. Ela desconfiou disso ao tocar o corpo da criança, quando chegava no ouvido, o choro se intensificava.

Evans relembrou as mães que bebês podem chorar por inúmeros motivos. "Nem sempre, eles choram só por conta de cólica e fome", disse.

Ela ainda contou que Álvaro já foi consultado por um médico e está medicado. "Fiquem atentas a todos os sinais dos nossos filhos, porque eles não falam, então a forma que eles têm de falar é com o choro", falou.

Bárbara Evans descobre motivo do choro do filho, Álvaro, após quatro dias - parte 1 pic.twitter.com/hmThJDkC4a -- MafaldaMC (@MafaldaMC2019) February 24, 2024