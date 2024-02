'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 26/02 a 01/03

A novela "A Infância de Romeu e Julieta", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT e no Prime Video.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 26 de fevereiro

Julieta faz uma festa na casa do pai e convida o Lado Vila e o Lado Torre. Téo percebe a chuteira, que antes tinha ganhado de Bernardo, nos pés de Romeu. Fausto passa mal ao descobrir que Bassânio namora Pórcia. Romeu e Téo discutem na festa, Julieta intervém e grita que eles são irmãos.

Terça-feira, 27 de fevereiro

Romeu questiona os pais sobre Téo. Pórcia diz a Fausto que está saindo de casa. Glaucia descobre, num site de fofoca, que Bernardo é pai de Téo. Lívia acredita que Karen foi a responsável por soltar a notícia. Bernardo decide assumir o filho de vez.

Quarta-feira, 28 de fevereiro

Vera pede um tempo para Bernardo. Fausto diz para a filha que vai dar uma chance para o relacionamento dela com Bassânio. Glaucia flagra Romeu abraçando Julieta novamente e chantageia o sobrinho. Fausto obriga Bassânio a começar a trabalhar no Residencial Verona como ajudante. Julieta fica com ciúme da amizade de Lívia e Rosalina. Vitor manda Glaucia pagar o que deve a ele.

Quinta-feira, 29 de fevereiro

Bernardo confessa a Romeu que a chuteira era um presente para Téo, e o menino fica chateado com tantas mentiras do pai. Julieta observa Patrick e Karen. Romeu recebe uma carta como se Téo fosse o autor e vice-versa. Eles se encontram e descobrem que nenhum dos dois escreveu a carta de fato. Bernardo declara a Amanda e Téo que deseja assumir a paternidade e se aproximar mais do garoto.

Sexta-feira, 01 de março

Téo fala para Bernardo que não faz sentido ele aparecer agora e bancar o pai. Pórcia confronta Vitor e mostra as imagens da câmera de segurança do Monter Mercado. Julieta se depara com Rosalina no apartamento de Lívia e sente ciúme. Amanda fica preocupada com a ideia de Téo gostar mais da outra família do que dela. Mariana atrapalha o encontro de Daniel e Telma para avisar que Julieta desapareceu.