Após acidente, Buba parte para o ataque e toma decisão suspeita com Teca

No episódio de "Renascer" desta sexta-feira (23), Tião Galinha e Joana estão radiantes com a nova morada na fazenda do Coronel Egídio, que, por sua vez, se surpreende com a beleza da moça. Enquanto isso, Deocleciano faz um alerta a João Pedro sobre Damião, adicionando uma pitada de tensão ao ambiente. Chico, por sua vez, sente-se no direito de repreender Ritinha. Enquanto Buba fica apreensiva com o medo de Teca, que parece estar assustada.

Venâncio fica chocado ao descobrir que Buba atropelou uma mulher grávida, um fato que agrega um tom de surpresa ao desenrolar da história. Buba, por sua vez, assume seu erro ao confessar ter trocado o nome de Teca pelo seu próprio na consulta médica.

Em paralelo, João Pedro comunica a Mariana que seu pai o instruiu a passar a noite na fazenda para evitar que a madrasta fique sozinha. Mariana, curiosa, questiona João Pedro sobre os motivos que o levam a obedecer às ordens de José Inocêncio, adicionando uma camada de mistério ao relacionamento entre os personagens.

Sobre a novela

A trama da novela "Renascer", substituta de "Terra e Paixão", escrita por Bruno Luperi, desenrola-se na zona cacaueira de Ilhéus, Bahia, e tem como protagonista José Inocêncio (Humberto Carrão), um fazendeiro que, após perder a esposa no parto do filho mais novo, nutre um profundo ódio pelo herdeiro João Pedro (Juan Paiva). A situação complica ainda mais quando José Inocêncio se casa com Mariana, ex-namorada dele, trocando assim o filho pelo pai.