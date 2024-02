Paraíso Tropical: Paula dá atestado de burrice após Taís fazer desabafo

Taís, fingindo arrependimento, diz a Paula que sua vida não vale nada e que lhe fez muito mal. Lúcia pede que Taís vá embora. Paula e Daniel tentam entender as intenções de Taís. Camila sofre ao ver Mateus e Tatiana caminhando juntos. Jaime acha uma irresponsabilidade Fred comprar um restaurante só para dar emprego para o sogro.

Fred pede segredo, pois deseja que Camila fique feliz e não agradecida a ele. Jaime convida Heitor para ser chef do Frigideira Carioca. Mateus diz a Cássio que ele não o quer como filho. Cássio diz que sempre o considerou seu filho, mesmo sem saber, e pede que Mateus o chame de pai.

Dinorá fala que os filhos e ela estão sofrendo muito com a separação e pede a ajuda de Gilda para vigiar Gustavo. Lúcia se emociona e abraça Mateus e Cássio ao vê-los juntos. Heitor diz a Joana que ela precisa saber quem fez o depósito em sua conta. Lutero aceita a proposta de Olavo de voltar à diretoria do Grupo Cavalcanti.

Antenor demonstra ter ciúmes de Cássio. Cássio se impressiona com a depressão de Taís. Tiago conta para Eloísa que o álibi de Taís no dia da morte de Evaldo é falso. Eloísa pede que Vidal denuncie Taís por estelionato. Lutero avisa Antenor que deseja voltar ao Grupo. Camila desconfia que Fred esteja envolvido na contratação do pai. Vidal denuncia Taís. Olavo vai à casa de Marion e conhece Taís.

Marion conta para Olavo que Antenor ofereceu dinheiro para Taís separar Daniel e Paula. Olavo pergunta a Marion sobre Urbano e conclui que Bebel o conheceu no casamento de Fred.

Paula experimenta seu vestido de noiva. Antenor coloca Lutero no lugar de Vasconcelos. Dinorá fica furiosa ao saber que Alice deixou Joana ser demitida.

Olavo sonda se Taís pode ser sua aliada. Dinorá coloca uma roupa escondida na sacola de Alice, que é interceptada pela segurança. Dinorá e Joana se divertem. Dinorá fica triste ao ver Gustavo beijando Gilda.

Gustavo e Heitor combinam dividir um apartamento no Copamar. Taís aprende a pilotar uma lancha. Vidal diz a Susaninha que Jaime pode ser testa de ferro de um amigo. Camila se comove com a possibilidade de Fred querer ajudar o pai, sem que ela saiba. Olavo diz a Lutero que vai derrubar Daniel usando o fundo de pensão.