Massagem tântrica ou sensual? Descubra qual faz mais sentido para você

Quando se fala em massagem tântrica, se pensa em orgasmos múltiplos, intensos e intermináveis. Essa é a parte que gera mais interesse, mas o toque nos genitais é apenas uma das etapas da chamada terapia tântrica, cujo principal objetivo é o autoconhecimento e a busca pelo prazer para o corpo inteiro.

Ela também envolve técnicas de meditação, respiração e ioga, que ajudam a trazer a pessoa para o momento presente.

É daí que vem a conexão com o tantra, apesar de os escritos originais não fazerem menção a nenhum tipo de massagem. Essa é apenas uma das diversas adaptações da filosofia indiana —que acabou gerando a indústria do tantra.

Massagem tântrica x sensual

A técnica é a mesma, mas a massagem sensual tem um contexto erótico que não existe na terapia tântrica.

O próprio termo terapeuta não se aplica à profissional que faz a massagem sensual, já que, para ser terapeuta, é preciso ter uma formação que vai além das técnicas de massagem e, num ambiente comercial, pode haver até contato íntimo entre quem aplica essa técnica sensual e os pacientes.

A massagem terapêutica também costuma ser mais demorada, pois ela inclui uma conversa longa entre terapeuta e paciente, por meio da qual o profissional entende quais são as necessidades de cada indivíduo e prepara cada corpo para receber a massagem.

Foco sexual

A massagem tântrica começa com toques sutis pelo corpo todo, para despertá-lo e fazer a energia circular por ele. A ideia é tirar o foco do prazer só no genital.

Já a massagem sensual costuma ser mais "direto ao ponto" e tem no orgasmo e no prazer o objetivo principal. As duas funcionam, mas vale dizer que são buscas e experiências diferentes.

Agora ficou mais fácil: já descobriu qual faz mais sentido para o seu momento?

Fonte: Deva Geeta, terapeuta tântrica, com matéria publicada em 12/10/2020