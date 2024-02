Flávia Alessandra sobre críticas após foto de maiô: 'Precisamos nos unir'

Convidada do Otalab, programa do Canal UOL, a atriz Flávia Alessandra falou sobre as críticas que recebeu após posar usando maiô e um par de botas ao lado de um cavalo. A foto causou polêmica nas redes, e ela diz que a maior parte dos comentários negativos partiu de mulheres.

A atriz conta que, antes do post que viralizou, publicou uma foto usando o mesmo look, mas ao lado de Otaviano Costa, com quem é casada, e não recebeu nenhum tipo de críticas.

"Enquanto a gente não modificar a mentalidade das mulheres, não vamos conseguir mexer na dos homens. Então, nós mulheres precisamos não só nos unir, mas nos proteger", afirma.

Otaviano aproveitou parar deixar um recado para os haters de plantão.

Vou avisar a galera: ela está cada vez mais gostosa e vai colocar cada vez mais biquini e maiô, preparem-se.

Otaviano Costa

Flávia Alessandra explica por que saiu da Globo: 'Natural'

Conhecida por papeis marcantes na TV, Flávia Alessandra comentou na estreia do Otalab por que decidiu sair da Globo após 34 anos. Segundo a atriz, ela começou a repensar a carreira na emissora durante a pandemia, junto com o marido e apresentador, Otaviano.

"A gente teve uma troca muito boa, muito saudável, de coisas que a gente gostaria de ter feito, onde a gente queria se realizar... Fizemos um brainstorming muito bom. Foi quando inauguramos nossa agência e demos uma guinada para o digital", afirma.

Foram várias mudanças que me fizeram acreditar que eu queria estar em um lugar como empreendedora, não só como atriz. E acaba que nesses últimos anos se fez tudo de uma forma muito natural mesmo.

Flávia Alessandra

Otaviano e Flávia se emocionam ao revelar acidente: 'Ela quase morreu'

A atriz Flávia Alessandra também revelou que sofreu um acidente de carro a caminho da TV Globo, em 2021, quando gravaria as cenas finais da novela "Salve-se Quem Puder". Ela diz que, na época, estava se recuperando de um quadro de covid-19 e sofreu um apagão enquanto dirigia. É a primeira vez que a atriz fala do acidente.

"Por exaustão, tive um apagão e bati o carro. Foi perda total do veículo", conta. "Quando acordei, já tinha batido. Acordei com o airbag em mim, umas caixas voando, o Stitch [boneco de pelúcia] da minha filha passando do meu lado. E pensei 'o que está acontecendo?'. Tive a sensação de que era um filme", lembra a atriz.

Ela quase morreu.

Otaviano Costa

Ao relembrar o episódio, ela e Otaviano Costa, com quem é casada, se emocionaram. "Os seguranças ouviram um estrondo e todo mundo correu [para ajudar]", conta o apresentador. "E a coisa não vazou, não tomou uma proporção de tragédia, de sensacionalismo", diz a atriz.

Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, Flávia conta que, após o acidente, descobriu que a covid havia deixado sequelas em seu organismo.

Entendi que esse apagão tinha sido por conta de uma trombose que eu tive por conta da covid.

Flávia Alessandra

"Foi um ano bem intenso, fiz não sei quantas ressonâncias magnéticas da cabeça e tinha um ponto dos neurônios que continuavam queimando. Chegou uma hora que tinha que decidir se eu ia entrar com uma medicação forte ou se eu ia esperar", diz Flávia.

Novos episódios do Otalab vão ao ar toda terça, às 11h, no Canal UOL e no canal de Splash no Youtube.