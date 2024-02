Sucesso na Netflix, 'Bom Dia, Verônica' terá mais uma temporada?

"Bom Dia, Verônica: A Caçada Final" chegou à Netflix e encerrou a história de Verônica Torres, interpretada por Tainá Müller. No entanto, há quem se pergunte se essa foi realmente a última vez que vimos a personagem.

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

A última cena de Verônica é bastante emblemática: ela aparece com diversas mulheres e sendo uma espécie de justiceira. A ex-escrivã diz a um homem amarrado em uma cadeira que ele será exemplo para os outros saberem o que acontecerá com cada um. Então, sangue espirra no rosto da protagonista, que dá um sorriso maléfico.

Tayná Müller viveu a protagonista em três temporadas de 'Bom Dia, Verônica' Imagem: Courtesy of Netflix © 2024

Em entrevista a Splash, o criador e co-roteirista Raphael Montes explica haver vontade de continuar a história da personagem. "Sim, temos ideias. Conversamos muito que, ao longo dessas três temporadas, a Verônica mudou bastante: ela se transforma. É como se esses primeiros anos tivessem sido 'a origem' dela, e agora podemos desenvolver o resto."

A gente tem uma ideia por dia, cara.

Ilana Casoy, co-roteirista, em entrevista a Splash

O livro

A primeira temporada de "Bom Dia, Verônica" é baseada no livro homônimo escrito pela dupla Casoy Montes. No entanto, um segundo título nunca foi lançado, com a história da série ultrapassando a da obra literária.

Um segundo livro é prometido há bastante tempo pelos autores, mas ainda não há planos de ser lançado. Pelo menos, não por enquanto. "A gente tem um problema: jogar fora o que a gente não gosta. É um problema, mas depois tem solução, mas no caminho é um problema", conta Ilana Casoy.

Para fazer o livro da série é fácil, mas não faremos isso. Então, demora.

Ilana Casoy

A autora explica que o ritmo de uma produção para a TV é muito mais acelerado, além de contar com mais pessoas. Por isso, no desenvolvimento da história, tem prioridade. "O mercado audiovisual absorve muita gente e muito tempo, temos essa dificuldade. Quando achei que escreveríamos o [segundo] livro, entrou a terceira temporada. E aí, você acha que fiquei pensando no livro? Não. A série tem uma curva dramatúrgica diferente da do livro."