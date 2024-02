Lavar muito o rosto e não hidratar pele: 7 erros de beleza comuns no verão

Hidratante, protetor, repelente, produtos à prova d'água ou antissuor... No calor, não é só os cuidados com a beleza que aumentam, é preciso também prestar atenção em detalhes —que vão desde o tipo de cosmético que você usa até a frequência e a ordem de aplicação de cada um.

Com isso, é comum cometermos deslizes que podem comprometer não só o visual, como também a saúde —caso de quem não se lembra de reaplicar o protetor solar. A seguir, mostramos erros que você deve evitar.

1. Usar base cremosa e pó compacto para se maquiar

Embora muitas das bases cremosas sejam mais resistentes ao calor (diferentemente das antigas, que "escorriam" na pele), elas ainda têm uma formulação que pode "pesar" no visual.

"Por isso, recomendo usar o protetor solar com cor para substituí-la, uma vez que protege e oferece cobertura com cor de base", sugere Danielle Castro, maquiadora e docente da Escola Madre, em São Paulo (SP).

Sobre o pó compacto, a maquiadora avisa que ele também pode deixar a pele com aspecto mais "pesado". Nesse caso, a dica é substituir por um pó translúcido, que é mais leve e deixa a pele com aparência sequinha, sem pesar como o outro pó.

2. Confundir a máscara de cílios resistente com a à prova d'água

A primeira resiste à umidade, ou seja, não derrete com o suor e aguenta alguns poucos respingos de chuva. É boa para o dia a dia no calor.

Porém, para quem vai entrar no mar ou na piscina, a pedida deve ser a máscara à prova d'água. Ela não sai dos cílios no contato com a água. Tanto que, para removê-la no final do dia, é preciso usar um demaquilante bifásico ou em óleo.

3. Usar pó bronzeador nos lugares errados

O produto é ótimo para tirar o "branco escritório" do rosto, porém, para um efeito natural, deve ser aplicado apenas nos lugares onde o rosto fica naturalmente bronzeado: maçãs do rosto, ponte do nariz e alto da testa, próximo da raiz dos cabelos. Caso contrário, vai dar a impressão de uma pele manchada.

4. Lavar o rosto muitas vezes

Em qualquer estação do ano, a frequência de lavagem do rosto com sabonete não deve ultrapassar as duas vezes por dia: uma pela manhã, para remover sujeira e produtos aplicados na noite anterior, e outra à noite, para retirar resíduos de protetor solar, maquiagem e poluição.

Lavar o rosto muitas vezes deixa a pele sensibilizada, por remover a camada natural de proteção, facilitando processos inflamatórios, além de estimular uma maior produção da oleosidade pela pele.

Caso o calor seja muito, aposte no uso de brumas ou águas termais em spray para refrescar.

5. Não hidratar o corpo

A hidratação é necessária sempre, em qualquer época.

"No verão, ela é fundamental para manter a barreira cutânea íntegra e com boa qualidade na hora de se expor ao sol", diz a dermatologista Adriana Vilarinho, membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) e da Academia Americana de Dermatologia (AAD).

No calor, a especialista recomenda trocar formulações pesadas por loções, que são mais leves e absorvidas rapidamente.

Lavar o rosto muitas vezes remove a proteção natural da pele e pode causar oleosidade Imagem: Getty Images

6. Não reaplicar protetor solar

Não tem como fugir. O protetor solar precisa ser reaplicado depois de duas horas. E mais: o ideal é passar o produto no corpo ou rosto 30 minutos antes da exposição ao sol, para que o cosmético seja bem absorvido e sua ação seja eficaz na pele.

Isso vale inclusive para quem está na cidade trabalhando: a exposição ao sol durante a saída para o almoço ou dentro do carro, por exemplo, pode ser a "brecha" para aquela mancha aparecer de vez.

E existe uma ordem certa para você aplica o protetor solar, o hidratante e a maquiagem. Primeiro deve vir o hidratante, que precisa estar em contato direto com a pele para agir. Depois passe o protetor solar e, por último, a maquiagem.

7. Exagerar no perfume

Está liberado usar perfume no verão, mas com cautela. Isso porque alguns componentes das fragrâncias podem ser fotossensíveis e gerar irritação ou manchas na pele se expostos ao sol.

"Portanto, é sempre importante aplicar o filtro solar antes do perfume e evitar exposição direta ao sol nos locais perfumados", finaliza Viralinho.

