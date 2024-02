Sérgio Hondjakoff se pronuncia após comparação de Yasmin: 'Que honra'

Yasmin Brunet comparou Sérgio Hondjakoff a Eminem e o ator se pronunciou. Veja o que o artista comentou sobre o relacionamento com a modelo.

O que aconteceu

Após ser citado por Yasmin, Sérgio Hondjakoff declarou: "Que honra ser citado pela Yayazytcha no BBB 24, e o Rodriguinho lembrou do meu sobrenome certinho. Obrigado pelo 'fofo'… você, além de linda, foi muita fofa comigo, e aquele seu impulso de querer me ter como seu crush Eminem 'made in Brazil' também despertou em mim um platonismo de admiração que alimento até hoje com louvor". O ator escreveu em um post do Multishow no Instagram.

O Cabeção de "Malhação" continuou: "Guardo com carinho memórias que me ensinaram sobre afeto, ternura e aconchego do sagrado feminino. Guardo com carinho lembranças de palavras suas que me motivam hoje e sempre. Acreditei em tudo e sempre me lembro".

O perfil da modelo também compartilhou a mensagem do famoso na rede social. Os dois namoraram em 2003.

