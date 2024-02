Renascer: Quem matou José Venâncio na versão original da novela?

A segunda fase de "Renascer" prepara mais uma forte tragédia na vida de José Inocêncio (Marcos Palmeira): a morte de seu filho mais bem-sucedido, José Venâncio (Rodrigo Simas). Na versão original da novela, o filho do coronel foi interpretado por Taumaturgo Ferreira.

Apesar de muitos acreditarem que a sua morte terá cunho pessoal, já que o filho de Inocêncio termina o casamento com Eliana (Sophie Charlotte) para ficar com Buba (Gabriela Medeiros), seu assassinato, na verdade, será um acidente.

Como Venâncio irá morrer?

Na versão de 1993, ele é assassinado por Tenório (Herson Capri). No remake, o personagem recebeu o nome de Egídio e será interpretado por Vladmir Brichta, principal rival de Inocêncio.

Se for seguido o mesmo enredo, Venâncio morrerá por engano em uma das emboscadas do vilão para matar José Inocêncio. Venâncio encontra com o irmão mais novo João Pedro no aeroporto de Ilhéus.

Quando estão voltando para a fazenda da família, eles são surpreendidos por vários tiros, que atingem Venâncio, o matando na hora. Ao saber do assassinato, José Inocêncio tem certeza que os disparos eram para matar ele, e não o herdeiro.