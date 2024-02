Rainer Cadete rebate críticas após nudez: 'O que é uma bunda à mostra?'

Rainer Cadete rebateu as críticas após postar uma foto exibindo o bumbum para os seguidores.

O que aconteceu

Ao atingir a marca de 3 milhões de seguidores no Instagram, Rainer Cadete publicou uma foto exibindo parte do bumbum. "Se tornou um código com os meus seguidores. Quando bati um milhão teve um peladão, quando bati dois foi outro e no terceiro não foi diferente. A galera curte", explicou o ator, em entrevista à revista Quem.

O ator disse também que recebe algumas críticas por causa das fotos exibindo a nudez. "Sempre tem as pessoas que não curtem tanto, mas acho que o corpo é a coisa mais natural que a gente tem. As pessoas costumam objetificar muito, sendo que, na verdade, é um só corpo. Sempre tive liberdade com o meu corpo e com a nudez", explicou.

Para Rainer, ao postar fotos exibindo a nudez, está contribuindo para que as pessoas aceitem o corpo que têm. "Procuro passar isso para as pessoas também poderem se aceitar, serem felizes como são e não se levarem tão a sério. O que é uma bunda à mostra diante de tantos problemas do mundo?", questionou o ator.