Kayky Brito, 'Cabeção', Medina: os namorados famosos de Yasmin Brunet

Yasmin Brunet falou na tarde da última quarta (21) no BBB 24 (Globo) sobre um antigo "crush" em Eminem e como namorou com o ator Sergio Hondjakoff.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O eterno Cabeção de "Malhação", contudo, não foi o único famoso com quem a atriz namorou.

Confira alguns namorados famosos de Yasmin Brunet

Evandro Soldati: O relacionamento mais duradouro da modelo foi com o modelo Evandro Soldati. Os dois começaram a namorar em 2005, se casaram em 2012 e se separaram em 2020.

Sérgio Hondjakoff: O namoro citado na casa por Yasmin aconteceu em 2003. O relacionamento foi revelado ao vivo durante o "Domingão do Faustão".

Kayky Brito: Foi o primeiro namorado famoso da atriz. Na época do namoro, Yasmin tinha 15 anos e Kayky tinha 14. Eles ficaram juntos por 3 meses em 2003, estamparam capa de revista e Yasmin já citou o assunto na casa.

Gabriel Medina: O relacionamento de Yasmin com o surfista começou em 2020. Os dois decidiram morar juntos na casa do surfista devido à pandemia do coronavírus. Se casaram em uma cerimônia simples e união chegou ao fim em janeiro de 2022.

Yasmin Brunet e Gabriel Medina Imagem: Reprodução/Instagram

MC Daniel: Yasmin Brunet e MC Daniel nunca assumiram, de fato, um namoro, apesar de terem dado a entender, por meio das redes sociais, que estavam vivendo um romance. Colunista de Splash, Lucas Pasin contou como foi o suposto esfriamento do affair.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Deniziane, quem é o favorito ao prêmio? Resultado parcial Total de 39128 votos 7,93% Alane 4,08% Beatriz 17,41% Davi 7,64% Fernanda 0,07% Giovanna 0,31% Giovanna Pitel 16,16% Isabelle 0,07% Leidy Elen 0,07% Lucas Henrique 13,27% Matteus 0,17% MC Bin Laden 0,07% Michel 0,33% Raquele 1,19% Rodriguinho 5,96% Wanessa Camargo 25,29% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 39128 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash