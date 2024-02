Luana Piovani expõe por que mandou a Globo ir 'à merda': 'Me traumatizei'

Luana Piovani, 47, explicou que ficou "traumatizada" após estrear na Globo, aos 16 anos, na minissérie "Sex Appeal" (1993), e por isso mandou a emissora ir "à merda".

O que aconteceu

Piovani contou que começou a carreira de modelo aos 14 anos e, aos 16, conseguiu sua primeira protagonista na TV na minissérie global, mas a experiência foi desagradável. "Comecei a trabalhar como modelo aos 14 [anos], com 15 fui para o Japão, com 16 virei protagonista na Globo, na minissérie 'Sex Appeal', me traumatizei, mandei todo mundo à merda, inclusive, a Globo, voltei para São Paulo", disse em entrevista ao podcast PodDelas.

Atriz disse que queria ser bem tratada e valorizada. "Falei [para a direção da emissora]: 'quero voltar a morar na minha casa, ser bem tratada, ganhar bem e viajar o mundo. Essa bosta que vocês me deram não tá dando certo não. Sei que o pessoal está apaixonado, só pensa nisso, inclusive não sei até agora por que o povo fica todo mundo aqui babando na porta dessa empresa, mas não é isso que eu quero'".

Piovani diz que voltou para sua casa, viajou para países como Suíça e Alemanha, e voltou a ganhar dinheiro. "Como já tinha ficado famosa, de vez em quando eles [a Globo] me chamavam: 'Ah, faz aqui um 'Você Decide'', eu ia lá e fazia; 'faz aqui uma participação na novela', ia lá e fazia. Isso com 17 anos. Aí [depois] fiz [a novela] 'Quatro por Quatro' (1995)".

Piovani contou que já foi assediada por um diretor da Globo. Na época, ela tinha 21 anos e ele, 80. Segundo relatou, o diretor pediu para ela sentar no colo dele, mas ela não sentou. A artista destacou que esse pode ter sido o motivo pelo qual foi retirada do elenco da novela "Anjo Mau" (1997).

No podcast, Luana Piovani também ressaltou a importância da terapia em sua vida para aprender a lidar com as adversidades. "A vida é feita de escolhas e quanto antes a gente começa a fazer as melhores escolhas, melhor vai ficando a vida da gente. E eu, graças a Deus, sempre ouvi muito a minha intuição".