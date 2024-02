Idols na Semana de Moda: tudo que você precisa saber

Nas próximas semanas teremos duas grandes Fashion Weeks: Milão (de 20 até 26 de fevereiro) e Paris (26 de fevereiro até 5 de março). E dezenas de idols são esperados em ambos os eventos pois muitos se tornaram embaixadores de grandes marcas nos últimos anos.

O K-pop é uma indústria que sempre valorizou muito a aparência como um todo, e isso inclui looks que definem toda uma era, até mesmo as roupas que os idols usam no aeroporto, que virou praticamente um desfile de moda com a quantidade de marcas patrocinando os artistas.

G-Dragon foi um dos precursores nessa mistura de sucesso entre k-pop e alta-costura. Ele era amigo de Karl Lagerfeld, participou de campanhas e eventos da Chanel e ousava muito misturando peças masculinas e femininas, acessórios e cabelos coloridos (marca do próprio pop coreano e seus cabelos vermelhos e azuis).

Anos depois as Blackpink começaram a criar buzz toda vez que iam para a primeira fila de algum desfile importante. Aos poucos, tanto as marcas quanto as empresas se deram conta que a reunião de força entre eles poderia resultar em mais vendas e fãs felizes com promoções individuais, já que nos grupos esse não é o foco.

Nos últimos anos tivemos um boom de idols que se tornaram embaixadores de marcas famosas e nas últimas semanas de moda eles movimentaram mais capital (econômico e social) do que grandes nomes ocidentais. Jimin do BTS, Felix do Stray Kids, Lisa das Blackpink, são alguns dos idols que hitam demais no mundinho fashionista.

A seguir, alguns idols que já estão pela Itália para participar das semanas de moda e os que ainda não chegaram, mas marcarão presença:

Hoshi no desfile da Diesel

Mingyu representando a Dior em Paris

MINGYU for DIOR PARIS FASHION WEEK pic.twitter.com/P0z2mimIU2 ? r ??? (@seokieshua) February 16, 2024

Hwasa no desfile da Onitsuka Tiger em Milão

Hwasa looks stunning for Onitsuka Tiger at Milan Fashion Week. pic.twitter.com/7vMsZS858G ? Viral Takes (@viraltakes) February 22, 2024

Yuqi para Fendi em Milão

(G)I-DLE's YUQI at the Milan Fashion Week for FENDI. pic.twitter.com/LMG8FB6Z6V ? Kpop Charts (@kchartsmaster) February 21, 2024

Hyunjin representando a Versace na Itália

? #INFO ? 21.02.24 ?

O Hyunjin já desembarcou em Milão, onde ele participará do desfile da Versace na "Milan Fashion Week".



Desejamos um bom descanso para ele antes do evento



Benvenuto in Italia Hyunjin #HYUNJINxVERSACE @Versace @Stray_Kidspic.twitter.com/InQ8eOKVNe ? Stray Kids Brasil ?? (@StrayKidsBrasil) February 21, 2024

Felix e Jeongin representando Louis Vuitton e Alexander McQueen em Paris

- #Hyunjin is attending Versace's Fall-Winter Show on February 23rd for Milan Fashion Week.



- #Felix is attending Louis Vuitton Show on March 5th for Paris Fashion Week.



- #Jeongin is attending Alexander McQueen Show on March 2nd for Paris Fashion Week. pic.twitter.com/NdW5LQ30ll ? sahar ? ? ? (@youtifulyou) February 17, 2024

Ningning pela Versace

absolutely love seeing ningning with versace pic.twitter.com/AxIbvpxbcw ? ? (@ningcentric) February 21, 2024

An Yujin para a Fendi em Milão

SEMPRE PERFEITA: An Yujin do IVE chegando no desfile da Fendi na Fashion Week de Milão.#FendiFW24xANYUJIN



pic.twitter.com/Ob2iFlURde ? Girlgroups Brasil (@GirlgroupsBR) February 21, 2024

Doyoung representando Dolce & Gabanna em Paris

NCT at Fashion Week

Women's Collection FW24/25



Milan Fashion Week

- Feb. 23rd JUNGWOO attending for TOD's



- Feb. 24th JENO attending for Ferragamo



- Feb. 24th DOYOUNG attending for Dolce&Gabbana



Paris Fashion Week

- Feb. 27th JOHNNY SUH attending for ACNE Studio pic.twitter.com/aIPIHgIBv4 ? Queen V (@KpopWithV) February 17, 2024

Jisoo esperada pela Dior, Rosé pela YSL e uma aparição em conjunto das Blackpink para a Mugler é aguardada em Paris