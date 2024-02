Graciele Lacerda é criticada por mostrar momento íntimo de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda recebeu críticas após divulgar em suas redes sociais, na noite da última quarta (21), um momento íntimo de Zezé Di Camargo.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou o noivo cochilando enquanto uma profissional fazia as unhas do sertanejo no sofá de casa. "Olha a situação, ele dorme! O pezinho hidratado, tirando cutícula"

Perfis no Instagram compartilharam o momento e Graciele foi criticada pelos internautas. "Mostra tudo, falta de conteúdo? Até a intimidade do marido cortando a unha. Falta do que fazer?", questionou um. "Ainda bem que eu não era a manicure", disse outro.