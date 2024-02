Gal Costa não queria deixar herança para Wilma, afirma defesa de filho

Gal Costa (1945-2022) queria "proteger" o filho, Gabriel Costa, e deixou por escrito que a ex-empresária, Wilma Teodoro Petrillo, não ficaria com nenhuma parcela da herança. É o que afirma a advogada Luci Vieira Nunes, que representa o rapaz na Justiça, em conversa com a reportagem de Splash.

O que aconteceu

Segundo a defesa, o jovem decidiu entrar na Justiça contra Wilma — a quem chama de "madrinha" — após "entender o que se passava dentro de casa". Ele argumenta, entre outras coisas, que "nunca viu a mãe e a madrinha se relacionarem como casal".

O filho da artista, que acaba de completar 18 anos, contesta a fração da herança pretendida pela ex-empresária da mãe. Ela, por sua vez, pede o reconhecimento de união estável com a cantora e aguarda decisão do TJ-SP.

Gal criou a Fundação Gal Costa e fez um testamento antes da adoção, no qual deixaria seu patrimônio para essa Fundação. Na época, Wilma assinou o testamento como testemunha, sabendo que nada herdaria

Luci Vieira Nunes, advogada

Gabriel teria encontrado os documentos após a morte de Gal, em novembro de 2022, e agora questiona os motivos que levaram a madrinha a pedir parte da herança. "A vontade de Gal sempre foi proteger o filho, e não deixar herança para Wilma", completa a defesa do jovem.

Procurada pela reportagem, Wilma Petrillo não retornou até o momento. O espaço permanece aberto.

Inventário, união estável e divergências

Wilma Petrillo e o filho de Gal, Gabriel, no velório de Gal Imagem: Eduardo Martins / Agnews

Wilma chegou a ser nomeada inventariante dos bens deixados pela estrela da MPB, no segundo semestre de 2023. À época, Gabriel ficou sob a guarda temporária da empresária, porque ainda não havia completado 18 anos.

Cerca de um mês antes, o rapaz chegou a ser convocado pelo TJ para reconhecer se havia ou não uma união estável entre a mãe e a "madrinha". Diante da manifestação contrária da Defensoria Pública, porém, a ex-empresária decidiu entrar com um novo pedido de união estável.

Gal Costa e o filho, Gabriel Imagem: Arquivo pessoal

Agora, após atingir a maioridade, o filho de Gal reivindica o direito à herança deixada pela cantora. Ele contesta a fração pretendida pela ex-empresária da artista. O processo corre em segredo de justiça no TJ-SP.

Gabriel também recorreu à Justiça de SP para pedir a anulação de um documento em que reconhecia a união entre Wilma e Gal, quando era menor. A existência do processo foi confirmada à reportagem de Splash pela advogada do jovem.

Um áudio divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, no domingo (18), expõe uma briga entre Gabriel e Wilma. Na gravação, que conta com quase oito minutos, a ex-empresária de Gal pressiona o rapaz a assinar um termo de reconhecimento de dívida com a gravadora Biscoito Fino. Ela queria um adiantamento de royalties da artista.