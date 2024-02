Aproximação de Davi com Pitel em festa assusta sisters: 'Pode se ferrar'

Ao ver a aproximação entre Davi e Pitel na festa do BBB 24 (Globo), Alane e Beatriz reprovaram o comportamento do brother e apontaram que ele poderia se comprometer negativamente no jogo.

O que aconteceu

Alane e Beatriz questionaram o comportamento de Davi na festa após exagerar na bebida alcoólica. "Por um pequeno deslize, ele pode se ferrar", salientou a bailarina.

Vendo o baiano com Pitel na pista de dança, Alane sugeriu: "Bora beber água".

Após beber na festa, Davi se aproximou de Pitel. Em mais de uma ocasião, ele beijou o rosto da participante.

Matteus também já havia ficado preocupado com o estado do aliado. Além de oferecer água ao brother, pediu para ele se afastar de Pitel e "deixá-la quieta".

